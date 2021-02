Biographie

Influencé par les merveilles vocales de Sly Stone, le son electro-dub de James Blake et le groove de Prince, Gabriel Garzon Montano mêle charisme, puissance et retenue. L’auteur-compositeur multi-instrumentiste né d’un père colombien et d’une mère française a la musique dans la peau et n’hésite pas à exploiter cette force. Il sort un premier album, Bishouné : Alma del Huila sur le label Prøspect, petit protégé de Nø Førmat!. Cette entrée dans le monde de l’industrie musicale ne l’a pas pour autant dissuadé de garder sa sincérité et son authenticité indispensables à l’inspiration musicale. Gabriel Garzón-Montano ne se situe pas dans un genre aux frontières bien définies, mais explore la pop, les musiques du monde et le groove dans un seul et même opus. © LR/Qobuz