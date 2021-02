Biographie

Né à Cannes le 4 avril 1934, le pianiste Gabriel Tacchino commence à étudier le piano dès l'âge de six ans, passe par le Conservatoire de Nice avant d'entrer au Conservatoire National de Musique de Paris en 1946 dans la classe du grand pédagogue Jean Batalla. Dans la grande institution parisienne jusqu'en 1953, il y recevra l'enseignement de rien moins que Jacques Février, Marguerite Long, et Francis Poulenc dont il est considéré comme l'unique disciple. Puis il se lance jusqu'en 1957 dans une série de concours internationaux, récoltant une moisson de prix, dont Viotti (le 1er), Busoni (le 2e), Genève (2e ex aequo avec Malcolm Frager), Casella (1er) et Long-Thibaud. Sa carrière commence véritablement par un début fracassant quand Herbert von Karajan le remarque et l'invite à se produire avec son orchestre, le Philharmonique de Berlin, puis à la Scala et au Festival de Vienne. À la suite de cette rencontre exceptionnelle s'amorcera une collaboration avec les plus grands chefs tels que André Cluytens (à Paris en 1958), Pierre Monteux, Erich Leinsdorf, Jascha Horenstein, Paul Paray, Georges Prêtre, Christoph von Dohnanyi, Rafael Frubeck de Burgos, Eliahu Inbal, Serge Baudo, Lawrence Foster, Riccardo Muti, Armin Jordan, Marek Janowsky, Theodor Guschlbauer, Michel Plasson..., jouant ainsi avec les plus grands orchestres mondiaux. L'année 1962 marque ses débuts aux Etats-Unis, 1965 au Japon et en URSS. Les plus grands festivals internationaux et nationaux feront également appel à lui. Par ailleurs, Gabriel Tacchino, Cannois de naissance et conseiller musical de la ville, a fondé en 1975 le Festival des Nuits musicales du Suquet dont il est le directeur depuis sa création. D'autre part, il crée en 1992 le Festival International de musique classique. Nommé professeur au Conservatoire de Paris en 1975, Gabriel Tacchino lâche sa classe en 1994 pour mieux se consacrer à sa carrière de soliste et de chambriste, tout en continuant à donner des master-classes. Tacchino éprouve une attirance toute particulière pour la musique de chambre où il s'est associé avec Isaac Stern, Jean-Pierre Rampal, Patrick Gallois, Maxence Larrieu, Marielle Nordmann, Michel Lethiec, Gary Hoffmann, Patrice Fontanarosa, Pierre Amoyal, Quatuor Enesco... En 2006, il renoue avec l'enseignement en tant que professeur invité à la University of Fine Arts and Music (Geidai) à Tokyo ; depuis 2009 il est titulaire d'une classe de perfectionnement de piano à la Schola Cantorum de Paris. Si Gabriel Tacchino se présente lui-même comme un interprète de la période classique et romantique, il garde cependant un lien particulier avec la musique de Poulenc dont il s'est fait le champion, le compositeur lui ayant fait l'insigne honneur de le choisir comme unique élève, le distinguant ainsi comme la meilleure référence pour l'interprétation de ses oeuvres. Il en a d'ailleurs réalisé le premier enregistrement intégral, échelonné sur une vingtaine d'années et achevé en 1986.© Qobuz 02/2013