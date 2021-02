Biographie

Pianiste, compositeur, directeur artistique et producteur franco-cubain, Gabriel Urgell Reyes redéfinit l’image traditionnelle du musicien classique par ses interprétations intenses, l’apport d’un riche répertoire latino-américain, des compositions transcendant les genres et d’audacieuses productions artistiques transversales. Issu de l’Institut Supérieur d’Art de La Havane et du cycle de perfectionnement du Conservatoire National de Musique et de Danse de Paris, lauréat de nombreux prix internationaux (Prix Blüthner de la Fondation Alfred Reinhold…), il se produit sur d’importantes scènes (Festival de La Roque d’Anthéron…) en récital, avec sets électroacoustiques ou orchestre (Orchestre Symphonique de Mulhouse - dir. Ken-David Masur…). En 2015, son album de musique classique argentine et cubaine Meeting Ginastera vol.1 est récompensé d'un Diapason d’Or, et en 2019, l’album de son projet multidisciplinaire Metaphor of Silence est nominé dans deux catégories (Album Eclectic & Music Producer) aux Independent Music Awards de New-York.