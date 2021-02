Biographie

Après avoir été orchestrateur et arrangeur pour de grands chanteurs de la variété française, Gabriel Yared est devenu l’un des compositeurs de films français les plus convoités. Son style personnel et exigeant, qui concilie les expérimentations les plus avant-gardistes et une écriture extrêmement construite, lui a valu une reconnaissance internationale, qui trouve son apogée lorsqu’il obtient un Oscar pour Le Patient anglais en 1996. © ©Copyright Music Story Damien Deshayes 2015