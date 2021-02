Biographie

Révélée à l'âge de 23 ans par son single « Dreams », Gabrielle (née Louise Gabrielle Bobb à Londres le 16 avril 1970) s'est imposée dans le monde entier à la faveur de son premier album, FInd Your Way, écoulé à plus d'un million d'exemplaires et dont est extrait le numéro un « Dreams ». Inspirée autant par la soul classique de Marvin Gaye, Barry White ou Bobby Womack que par la pop britannique des années 1980 de Soul II Soul ou Lisa Stansfield, la chanteuse anglaise a su imposer un style tout à fait personnel. En 1999, son troisième album Rise se classe numéro un à sa sortie. Il est suvi de Play To Win (2004), Always (2007) et de la compilation Now and Always: 20 Years of Dreaming (2013), qui célèbre ses vingt ans de carrière. Un nouvel album, Under My Skin, paraît en 2018, neuf ans après le précédent. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2018