Biographie

Gabrielle Aplin s'est fait connaître en Angleterre via ses vidéos postées sur les sites de partage de vidéo. Sur ce média direct et sans filtres, elle a exposé ses propres titres et des reprises de Katy Perry ou Cee Lo Green. Pile âgée de vingt ans en 2012, Gabrielle Aplin décroche à la fin de l'année son premier numéro un avec sa reprise de « The Power of Love » de Frankie Goes to Hollywood. Déjà auteur de trois EP depuis 2010, la chanteuse folk sort en mai 2013 l'album English Rain. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015