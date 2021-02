Biographie

Gaël Faye est un auteur-compositeur-interprète, rappeur et écrivain franco-rwandais. Autant influencé par les littératures créoles que par la culture hip hop, il sort son premier album « Pili-pili sur un croissant au beurre" en 2013 puis son premier roman "Petit Pays » en 2016 qui a rencontré un succès internationale. En 2018, après deux EPs, "Rythmes et Botanique » (2017) et « Des Fleurs » (2018), il remporte la Victoire de la musique "Révélation scène » suivie d'une tournée dans toute la France. En 2020, l'adaptation de son roman sort au cinéma ainsi que son deuxième album "Lundi Méchant" prévu pour le 6 novembre, dont le premier extrait "Respire" est disponible dès maintenant.