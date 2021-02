Biographie

Gaëtan Roussel est un chanteur, parolier et guitariste français qui a connu la célébrité avec le groupe de rock Louise Attaque, dont le premier album éponyme, sorti en 1997, est l’un des albums de rock français le plus populaire de tous les temps, avec deux millions et demi d'exemplaires vendus. Après la sortie du deuxième album, cependant, Roussel se sépare de Louise Attaque et fonde un nouveau groupe, Tarmac, qui sort trois albums, dont aucun n'atteint le Top 10. Par la suite, Roussel retrouve Louise Attaque pour un troisième album, mais quitte à nouveau le groupe pour collaborer longuement avec Alain Bashung sur l'album Bleu Pétrole (2008), qui se classe en tête des charts. Quelques années plus tard, Roussel sort son premier album solo, Ginger (2010), qui atteint le Top 10. On y retrouve le single "Help Myself (Nous ne faisons que passer)." © Jason Birchmeier /TiVo