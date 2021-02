Biographie

Gal Costa est une figure majeure de la musique populaire brésilienne depuis la fin des années soixante. Liée à des artistes de la trempe de Maria Bethânia ou Caetano Veloso, elle enregistre son premier album Domingo en 1967 avec ce dernier. Son premier album en solo, Gal Costa en 1969 la place parmi les figures de proue du mouvement tropicaliste. Ses tubes « Baby », « Divino maravilhoso », « Que pena (Ele já não gosta mais de mim) », « Não identificado », et « Festa do interior » deviennent des classique de la musique brésilienne. Gal Costa évolue ensuite vers un répertoire où se mélangent musique brésilienne, rock, et variété internationale, avec des retours à la bossa nova comme sur Gal Canta Tom Jobim en 1999 et Gal Bossa Tropical en 2002. La compilation Meu Nome é Gal: The Best of Gal Costa sorti en 1990 permet d'aller à l'essentiel d'un carrière riche et variée.