Biographie

La dance a aussi ses légendes et l'Italienne Gala en fait partie. Produite par Molella, elle devient un véritable phénomène en 1996 avec « Freed from Desire » qui explose à la face de tous les tops du monde. Particulièrement populaire en France, Gala récidive ensuite avec « Let a Boy Cry » et « Come into My Life » en 1997. L'aura de Gala est alors tel que son album Come into My Life connaît lui aussi un succès appréciable. Ensuite Gala disparaît et de folles rumeurs circulent sur son suicide. En fait l'artiste a fui cette soudaine notoriété et s'est réfugiée dans l'anonymat à New-York. En 2009, Gala tente un retour avec l'album Tough Love. Un remix de « Freed from Desire » fait lui de nouveau chavirer les dancefloors en 2011. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015