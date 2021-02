Biographie

Le duo electro Galantis est né de la rencontre en 2012, à Stockholm en Suède, de deux producteurs déjà réputés. Christian Karlsson fait partie du trio Miike Snow et du duo de production Bloodshy & Avant, tandis que Linus Eklöw est plus connu en tant que Style of Eye. Signé en 2013 par la division dance d'Atlantic Recordsj Big Beat Records, Galantis est vite remarqué par ses pairs avec l'EP Smile et la chanson du même nom que Kaskade, Diplo ou Steve Angello s'empressent d'inclure dans leurs sets. Présent en 2014 au festival de Coachella aux États-Unis, où il fait un malheur, le duo est l'auteur de « Runaway (You & I) » (octobre 2014), qui grimpe dans les charts néerlandais et français. Le titre figure sur l'album Pharmacy qui voit le jour en 2015. Désormais solidement installés dans la sphère electro-house, Galantis publie en 2017 l'album The Aviary puis en 2020 Church qui abrite de nombreuses collaborations, avec Dolly Parton, Passion Pit et OneRepublic notamment. Suit dans la foulée le single « The Lake » qui ne tarde pas à s'illustrer à son tour. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2020