Biographie

Apparu sur la scène musicale à la fin des années 2010, le rappeur-chanteur français Gambi explose du jour au lendemain en 2019 à la faveur du succès rencontré par ses titres "Oulalah", "Hé oh" et "Popopop", le MC imposant un univers original à l'approche détachée et une recette musicale mêlant trap, pop-rap et tonalités dancefloor. En 2020, Gambi décroche un numéro un hexagonal avec le titre "Dans l'espace (avec Heuss l'enfoiré)" et apparaît sur le "Chihuahua" de Soolking avant de livrer "MACINTOSH", premier extrait de son très attendu premier opus studio, LA VIE EST BELLE, faisant une entrée remarquée en première position des charts français. © TiVo