Biographie

Le rappeur Jayceon Taylor, plus connu dans le milieu hip-hop sous le nom de Game, se tourne vers la musique pour y chercher la rédemption après une jeunesse tumultueuse ayant mené à une fusillade qui a failli lui coûter la vie. Le temps de se remettre de ses blessures, Taylor a développé un style impressionnant profondément ancré dans le gangsta rap West-Coast old-school. Il finit assez logiquement par signer sur le label Aftermath de Dr. Dre pour produire son premier album, The Documentary, en 2005, qui obtient un succès massif. L'album est suivi un an plus tard de Doctor's Advocate qui s'en sort bien également, puis de LAX en 2008 et de l'un de ses plus gros succès, The R.E.D. Album, en 2011. © TiVo