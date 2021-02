Biographie

Groupe de référence de la scène post-punk anglaise, connu pour sa sonorité abrasive et ses textes politiques, Gang of Four produit deux albums majeurs,, Entertainment! (1979) et Solid Gold (1981), suivis de Songs of the Free (1982) et Hard (1983), avant de se dissoudre et de renaître au fil des reformations. Mené par le guitariste Andy Gill (1956-2020) et le chanteur Jon King (né en 1955), Gang of Four a refait surface pour les albums Mall (1991) et Shrinkwrapped (1995). Son influence s'est révélée puissante sur la scène post-punk revival du début des années 2000 et a conduit le quatuor originel à se retrouver pour ré-enregistrer et remixer certains de ses morceaux sur l'album Return the Gift (2005). En 2011, c'est un groupe remanié autour des deux leaders qui présente l'album original Content. Seul Andy Gill et trois nouvelles recrues participent aux albums What Happens Next (2015) et Happy Now (2019). Le guitariste décède d'une pneumonie le 1er février 2020, à l'âge de 64 ans. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020