Biographie

L'un des plus importants et influents duos de l'histoire du rap se forme une première fois à Boston en 1986, sous l'impulsion du MC Guru (Keith Edward Elam, 1961-2010). Après quelques parutions sous le label Wild Pitch Records, il fait équipe dans une nouvelle mouture avec DJ Premier (Christopher Edward Martin, né en 1966), aux platines et aux samples. Dès lors, Gang Starr prend son essor avec un premier album engagé intitulé No More Mr. Nice Guy (1989), auquel succède le titre « Jazz Thing », inclus par le réalisateur Spike Lee dans la bande originale de son film Mo' Better Blues (1990). Le duo, signé par le label Chrysalis (EMI), est acclamé à la sortie du deuxième album Step in the Arena (1991) et du suivant, Daily Operation (1992), considérés depuis comme des classiques du style rap jazz, dont Gang Starr s'inscrit en précurseur. De son côté, Guru réalise la série d'album Jazzmatazz, mettant en relation des interprètes de rap, de R&B ou de soul, dont MC Solaar, Carleen Anderson et N'Dea Davenport, avec des musiciens de jazz comme Branford Marsalis, Donald Byrd, Roy Ayers ou Courtney Pine, tandis que DJ Premier devient un producteur très demandé. En 1994, le duo se retrouve pour l'enregistrement de son quatrième album Hard to Earn, qui se classe n°2 des ventes de rap. Le suivant, Moment of Truth (1998), atteint le sommet du classement rap et offre à Gang Starr sa meilleure position au Billboard général (n°6). Un an après sort la compilation Full Clip: A Decade of Gang Starr, mais il faut attendre l'année 2003 pour voir apparaître un nouvel album original de Gang Starr, en l'occurrence The Ownerz (n°5 rap, n°18 du Billboard 200), le dernier avant la séparation du duo et la disparition de Guru, d'une crise cardiaque, le 19 avril 2010. L'histoire de Gang Starr reprend en 2019 avec la sortie de l'album One of the Best Yet, pour lequel DJ Premier a rassemblé des pistes vocales de Guru et des invités de marque comme J. Cole, Royce da 5'9'', Talib Kweli, Q-Tip et M.O.P. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019