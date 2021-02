Biographie

Un trio de producteurs américains et la voix fière et puissante d’une Ecossaise… Il n’en fallait pas moins pour former un groupe explosif !Alors que le grunge bat son plein au début des années 90, les trois musiciens et producteurs Duke Erikson, Steve Marker et Butch Vig (Nevermind de Nirvana, notamment, mais aussi plus tard Siamese Dream des Smashing Pumpkins) composent un groupe. Cependant, les garçons se rendent rapidement compte qu’il leur manque une voix afin de porter l’étendard de leur récente formation. C’est alors que Steve Marker remarque la jeune Shirley Manson dans un clip diffusé à la télévision. Contactée en 1994 pour quelques essais sans lendemain, la belle sera finalement intégrée à l’ensemble et ne le quittera plus jamais.Alors que le public reçoit favorablement leurs premiers titres, c’est en 1995 que sort Garbage. Premier album du groupe, il marque durablement la scène du rock alternatif et séduit les auditeurs instantanément. Avec des productions plutôt sombres et des refrains à couleur pop, Garbage surfe sur le renom de Butch Vig ainsi que sur l’efficacité des compositions des artistes. Version 2.0 voit le jour en 1998 et il utilise les mêmes recettes que son aîné à la pochette rose. Malgré tout, l’entrée dans le nouveau millénaire donne un coup de vieux à ce type de pop rock et c’est pourquoi, en 2001, le gang se veut éclectique et mélange tous les styles dans Beautiful Garbage.Alors, les membres parcourent les scènes du monde entier. Le public répond toujours présent à leurs nombreux concerts et les prestations du groupe lui forgent une belle réputation. Cependant, les musiciens s’épuisent et connaissent un période de tension. Rumeurs de séparation provisoire, reports successifs de la sortie de leur quatrième opus… Et comme souvent dans ce genre de situation, les artistes se réfugient dans la musique de leur début. Ainsi, pour la sortie de leur album en 2005, on constate que les arrangements électro passent à la trappe et que les guitares sont mises en avant. S’en suit une pause logique de plusieurs années.Il faut attendre 2012 pour voir les artistes revenir sur l’avant de la scène avec Not Your Kind Of People. Avec Strange Little Birds, la bande du Wisconsin revient en 2016 sous le feu des projecteurs. © AR/Qobuz