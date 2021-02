Biographie

Garland Jeffreys est un artiste complet, notamment un songwriter concerné par la question raciale dans la société américaine. Ami de Lou Reed - avec qui il a partagé la scène - et protégé de Bruce Springsteen, l’auteur de « Wild in the Street » (1977) et « Matador » (1981) semble malheureusement ne pas avoir récolté le succès qu’il méritait, et c’est modestement que le musicien a traversé quatre décennies, semant au gré de ses envies de savantes compositions mélangeant rock, soul, rhythm’n’blues et reggae, reflet du melting pot culturel qu’est sa ville natale, New York. © ©Copyright Music Story Music Story 2015