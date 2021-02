Biographie

Né Pierre Garand à Sherbrooke en 1972, l'auteur-compositeur-interprète québécois Garou fait ses armes en qualité de chanteur de bar avant, en 1998, de s'imposer dans le rôle de Quasimodo dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Propulsé par l'énorme succès rencontré par la production, le chanteur publie Seul fin 2000, premier album solo porté par "Sous le vent", hit international interprété en duo avec Céline Dion et favorisant son implantation sur la scène hexagonale. Les albums, live et studio, se succèdent dès lors, tantôt en français, tantôt en anglais, de Reviens (2004) à Soul City (2019), tandis que le chanteur participe notamment aux Enfoirés ou au jury de The Voice ainsi qu'à Destination Eurovision en 2018. © TiVo