Biographie

Né à Frodsham dans le Cheshire le 20 janvier 1971, le musicien et chanteur pop britannique Gary Barlow est connu pour son appartenance au groupe à succès Take That. Influencé par le courant new wave, il apprend à jouer des claviers en autodidacte et se produit dans des clubs du nord de l'Angleterre, quand en 1989, il sort un premier single sous le nom de Kurtis Rush. Remarqué par un manager, il est engagé au sein du boys band Take That dont il s'avère le principal compositeur. Avec huit titres et trois albums classés numéros un entre 1990 et 1996, le groupe du chanteur Robbie Williams impose sa pop moderne avec efficacité. La séparation à peine consommée, Gary Barlow oeuvre à sa carrière solo avec le titre « Forever Love », propulsé au sommet des charts, tout comme son successeur « Love Won't Wait » écrit par Madonna et l'album Open Road (1997). Tandis que Robbie Williams gagne les faveurs du public, Barlow peine à rivaliser avec l'album suivant Twelve Months, Eleven Days (1999). Il se concentre alors sur l'écriture pour d'autres artistes comme Will Young, Delta Goodrem ou Blue, jusqu'à la réunion de Take That - sans Robbie Williams -, pour une série de concerts et les albums Beautiful World (2006) et The Circus (2008), dont les ventes se révèlent supérieures à celles de la formation initiale. En 2010, le duo « Shame » scelle la réconciliation de Barlow et Williams, tandis que Progress est l'album le plus vendu de l'année. Co-auteur avec Andrew Lloyd Webber de la chanson du jubilé de diamant de la Reine Élisabeth II, « Sing » (n° 1) et juré de l'émission X Factor, Gary Barlow retrouve le sommet des charts avec l'EP homonyme constitué de reprises, puis enregistre l'album Since I Saw You Last (2013), classé n° 2. Les années suivantes le voient se partager entre une nouvelle réunion de Take That avec l'album numéro un III (2014) et les comédies musicales Finding Neverland à Broadway et The Girls à West End. Il réalise son propre concours de talents Let it Shine pour la BBC, publie son autobiographie A Better Me (2018) et engage un orchestre de soixante musiciens pour son cinquième album solo Music Played by Humans (2020), auquel participent Michael Bublé, Beverley Knight, Sebastian Yaltra, Ibrahim Maalouf, Avishai Cohen, Chilly Gonzales, Alesha Dixon, James Corden et Barry Manilow. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020