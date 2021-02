Biographie

Gary Burton est l'un des quelques vibraphonistes qui ont marqué de leur créativité l'histoire du jazz. Né en 1943 et actif depuis le début des années 1960, le natif de l'Indiana fait ses débuts auprès de George Shearing et Stan Getz avant d'entamer une période fusion sous son nom et avec Larry Coryell puis Chick Corea et quelques autres. Outre ses productions remarquées comme Lofty Fake Anagram (1967), Paris Encounter (1969) avec Stéphane Grappelli et Alone at Last (1971), Gary Burton dispense son enseignement à la Berklee School of Music de Boston. En solo, en quartette ou face à l'orchestre, le vibraphoniste est partout chez lui, que ce soit dans un contexte jazz classique, post-bop ou contemporain comme en témoignent les albums suivants Face to Face (1995), Like Minds (avec Chick Corea, Pat Metheny, Dave Holland et Roy Haynes en 1998), Virtuosi (avec Makoto Ozone, 2002) ou Next Generation (2005). Toujours présent dans les festivals, il fait revivre son quartette dans Common Ground en 2011. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015