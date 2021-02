Biographie

Paul Francis Gadd voit le jour le 8 mai 1944 à Banbury, dans le Oxfordshire, en Angleterre. Il n'a jamais connu son père et a été élevé par une mère célibataire et femme de ménage. Dès l'âge de 10 ans, il est envoyé en maison de correction avec son frère. Une fois sorti de l'institution, il n'est pas plus discipliné et fugue régulièrement, le plus souvent pour rejoindre des clubs londoniens, les mêmes qui l'engageront à ses débuts alors qu'il n'a que seize ans et se fait appeler Paul Raven. À cette époque, son répertoire est principalement constitué de reprises de titres rock'n'roll et de ballades romantiques. Il est découvert par le producteur Robert Hartford-Davis, qui finance une session d'enregistrement chez Decca Records. En 1961, il s'engage chez Parlophone et a l'opportunité d'enregistrer avec George Martin, le futur producteur des Beatles. Pour autant, sa carrière fait du surplace et il en est réduit à composer des musiques de publicités. À la fin des années 1960, il joue avec le saxophoniste John Rossall et change de nom de scène pour adopter celui de Paul Monday. Ce n'est qu'en 1971, à la faveur de l'éclosion du glam rock, qu'il embrasse complètement, qu'il adopte celui, définitif, de Gary Glitter. Épaulé par The Glitter Band sur scène, il participe avec David Bowie, T. Rex, Slade ou encore Sweet à l'émergence du style glam-rock et domine les charts en enchaînant les tubes, au premier rang desquels « Rock'n'roll (part. 2) », diffusé en boucle dans les discothèques en 1972, « Do You Wanna Touch Me (Oh Yeah) », « I'm the Leader of the Gang » ou encore « I Love You Love Me Love ». Cette période fastueuse prend rapidement fin, au milieu des années 1970. Ruiné après avoir dilapidé une véritable fortune, Gary Glitter sombre dans un relatif anonymat et revient à la vie civile en prenant la tête d'un restaurant, mais celui-ci ne restera pas longtemps ouvert. Son nom émerge de nouveau à la faveur d'un crédit sur un titre d'Oasis, « Hello », présent sur le best-seller What's the Story (Morning Glory) ?. Ce sera le dernier sursaut de gloire de l'artiste, qui sera condamné pour détention d'images pédopornographiques, puis pédophilie.