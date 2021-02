Biographie

Virtuose du hard rock puis du blues rock, Gary Moore était un orfèvre de la six cordes. Né Robert William Gary Moore à Belfast en Irlande du Nord le 4 avril 1952, il débute au sein des groupes Skid Row puis Colosseum avant de rejoindre les mythiques Thin Lizzy en 1973, formation majeure du hard rock d’Outre-Manche emmenée par son charismatique chanteur-bassiste Phil Lynott. Moore quittera le groupe après l’album Black Rose pour s’engager dans une carrière solo qui accouchera d’une vingtaine d’albums. Lynott participera d'ailleurs en 1979 au deuxième album solo de Moore, Back On The Streets, et est l'auteur de Parisienne Walkways, le plus grand succès commercial de Gary Moore avec Still Got The Blues en 1990. Ce changement de cap professionnel rime avec un changement de cap stylistique. Grand gourou de la guitare hard, Gary Moore se mue progressivement en pyrotechnicien blues. Une période durant laquelle il n’hésite pas à épauler des confrères aussi divers que George Harrison, Ozzy Osbourne, Trilok Gurtu, Albert Collins ou les Beach Boys ! Il meurt le 6 février 2011 à Estepona en Espagne à l'âge de 58 ans, suite à un coma éthylique ayant entrainé un arrêt cardiaque... © CM/Qobuz