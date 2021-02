Biographie

Pionnier de l'évolution de la musique électronique, Gary Numan (né Gary Webb à Londres en 1958) représente le chaînon manquant entre Kraftwerk et la pop synthétique des années 1980. Issu du mouvement punk, il fonde Tubeway Army avec lequel il réalise deux albums fondateurs et un succès annonciateur, « Are 'Friends' Electric? ». En 1979, The Pleasure Principle et le n°1 « Cars » marquent l'apogée d'une carrière qui s'étiole après Telekon (1980), ne retrouvant l'approbation du public que sporadiquement. Tiraillé entre l'expérimental et le succès, le musicien se convertit au rock industriel avec Sacrifice (1994), tandis que son influence continue de semer dans l'electro. Les productions ultérieures comme Pure (2000), Jagged (2005), Splinter (2013) ou Savage (Songs from a Broken World) (2017) confirment la nouvelle mue musicale d'un personnage complexe et mystérieux. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019