Biographie

Né à Chambéry en 1981, le violoncelliste français Gautier Capuçon (frère du violoniste Renaud Capuçon) achève sa formation musicale au Conservatoire de Paris avec Annie Cochet-Zakine et Philippe Muller et décroche le Premier Prix de l’Académie internationale de musique Maurice Ravel en 1998, première consécration d'une longue série. Aux côtés de plusieurs des grands noms de la scène classique contemporaine, des sœurs Labèque à Hélène Grimaud en passant par Daniel Barenboim, Capuçon livre à partir de 2002 une série d'enregistrements qui le voit se frotter aux partitions de compositeurs tels que Ravel, Brahms, Beethoven ou encore Schubert dont il livre une interprétation des trios pour piano et cordes no 2 en 2018. © TiVo