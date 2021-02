Biographie

L'auteur, compositeur et interprète américain Gavin DeGraw est né à South Fallsburg, dans l'État de New York, le 4 février 1977. Après différentes expériences dans des groupe à l'adolescence, il fréquente à vingt ans le fameux Berklee College of Music de Boston (Massachusetts) puis, repéré dans un club new-yorkais, sort en 2003 son premier album Chariot. Le succès suit dans la foulée du single « I Don't Want to Be », qui connaît un destin international. Adepte d'une musique pop-rock alimentée par une sensibilité blue-eyed soul, Gavin DeGraw maintient ensuite une réussite honorable avec les albums Gavin DeGraw (2008), Free (2009), Sweeter (2011) et Make a Move (2013). En 2016 sort Something Worth Saving qui, comme ses prédécesseurs, fait le tour du monde des classements de ventes. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2016