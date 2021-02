Biographie

Gavin James est un chanteur irlandais dont la musique est grandement inspirée par des héros locaux tels que Damien Rice et par les grands noms de la soul comme Sam Cooke. Ses compositions tendres et émotionnelles lui ont apporté une très grande popularité dans son pays natal ainsi que dans le reste du monde avant même la sortie de son premier album studio. James grandit dans la banlieue de Dublin, La musique fait partie de son sang puisque ses grands-parents maternels étaient tous deux de célèbres chanteurs d’opéra irlandais. A 8 ans, il se met à la guitare et fait ses premières représentations dans son jardin en jouant des covers de Jimi Hendrix et de Led Zeppelin. Adolescent, il forme un groupe et devient, un peu par accident, chanteur de la formation. Pendant l’université, Gavin James prend l’habitude de jouer des concerts de 3 heures dans des bars de Dublin, jouant la plupart du temps 7 soirs par semaines. Peu à peu, le public s’attache à ses compositions et il se bâtit une base de fans. Il remporte le Choice Prize de la chanson de l’année 2012 pour le titre Say Hello puis publie son premier EP du même nom. Celui-ci reste dans les charts irlandais pendant six mois, lui permettant de partir en tournée aux côtés d’artistes tels que Lianne La Havas, Beth Orton et Marina & the Diamonds. En 2014, Gavin James enregistre l’un de ses concerts à la prestigieuse salle de concert Whelans à Dublin. Le résultat est un album live Live at Whelans publié par Capitol Records aux Etats-Unis et par GS Believe dans le reste du monde. Le chanteur devient ensuite le premier artiste à faire salle comble à L’Olympia Theatre de Dublin avant même d’avoir sorti un premier album studio. En 2015, il entame sa première tournée américaine en faisant la première partie de Seinabo Sey. Tout en composant son premier album, Gavin James continue de jouer des concerts dans des lieux aussi variés que Dublin, Londres, Amsterdam, ou encore Hollywood. La même année il publie un nouvel EP intitulé For You, et est choisi pour faire la première partie de Sam Smith pendant la tournée américaine de ce dernier. © LG/Qobuz