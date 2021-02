Biographie

De nationalité italienne, Paul Mazzolini est né le 18 février 1960 à Beyrouth, au Liban. Fils d'un diplomate et d'une chanteuse américaine, il passe sa jeunesse cosmopolite à jouer de la guitare dans des groupes de jazz, de rock ou de punk. Cet éclectisme l'amène finalement à l'italo disco, qu'il découvre avec le producteur Paul Micioni, en 1982. Gazebo sort le titre « Masterpiece » qui est numéro deux en Italie. En 1983, sa chanson « I Like Chopin » devient l'un des grands tubes de l'année en étant numéro un dans une quinzaine de pays. Rien qu'en France, où il n'est pourtant que numéro deux des ventes, il s'en écoule plus de six cent mille quarante-cinq tours. Sorti cette année-là, son album Gazebo connaît également un joli succès. Plus discret ensuite, Gazebo resurgit en 2006 avec la chanson italo dance « Tears for Galileo ». Gazebo sort en 2013 son premier album live I Like...Live, où il revisite l'ensemble de ses tubes. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015