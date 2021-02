Biographie

Davide De Luca alias Gemitaiz est un rappeur italien né à Rome le 4 novembre 1988. Actif dans la scène rap italienne depuis 2003, il collabore avec Canesecco et réalise plusieurs mixtapes avec Xtreme Team : Affare Romano Vol. 1 & 2 (2006, 2007), No(mix)Tape (2008), Affare Romano Zero (2009), Xtreme Time (2010) et Xtreme Quality (2011). Parallèlement, le rappeur underground enregistre ses propres mixtapes pour le label indépendant Honiro : la série Quello Che Vi Consiglio, commencée en 2009, se dote de multiples volumes et compilations au fil des ans. En 2011, il s'associe avec MadMan pour la mixtape Hateproof, puis l'EP Detto, Fatto. (2012). La même année, Gemitaiz rejoint le label de Gué Pequeno, Tanta Roba, afin d'enregistrer son premier album L'Unico Compromesso (2013), classé n° 3 des ventes en Italie. Arrêté à Rome pour détention de stupéfiants en janvier 2014, le rappeur est condamné à un an de prison dont dix mois avec sursis. Son deuxième album Kepler, nouvelle collaboration avec MadMan, se classe en tête des ventes et rapporte un disque d'or. Le titre « Rap Doom » réunit notamment MadMan et Clementino. L'année suivante voit la sortie de l'album Nonostante Tutto (n° 1 des ventes) et de ses extraits « Bene », « Scusa » et « Forte ». Un double single, « Giu/Fabio Volo », est suivi par un nouveau titre, « Coma ». Une version enrichie de Nonostante Tutto, avec des titres rares, des remixes et des extraits en public sort en fin d'année 2016 sous le titre Reloaded. En 2017, la sortie du titre « Oro e Argento » (n° 2) annonce l'album Davide au printemps 2018, vendu séparément ou avec la compilation QVC Collection. Celle-ci comprend des collaborations avec Gué Pequeno, MadMan, Fabri Fibra et Coez. L'année 2019 voit la parution de l'album Scatola Nera et l'année suivante celle du neuvième volume de sa série de mixtapes QVC, qui voit ses dix-huit titres classés dont les collaborations avec Fabri Fibra, Emis Killa, Nitro, Izi, Geolier, Achille Lauro, Carl Brave, Ensi et Speranza, Priestess et Chadia Rodriguez, Gemello et Mystic One et toujours MadMan. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020