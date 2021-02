Biographie

La chanteuse irlandaise Gemma Hayes se fait connaître en 2002 par le folk écorché vif de l'album Night On My Side, suivi du plus apaisé The Roads Don't Love You (2005). En 2008, le troisième album The Hollow of Morning élargit son audience outre-Atlantique. Il est suivi de Let It Break et un EP de reprises de Bob Dylan (2011), de l'album live Night & Day (2014) et de Bones + Longing, cinquième album publié en France en 2015. Sa reprise du titre de Chris Isaak, « Wicked Game », classée n°3 en France, est son plus grand succès international. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015