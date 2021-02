Biographie

Le grain de voix de l'Anglaise Gemma Ray a beau être chargé de soul, la chanteuse se différencie de ses consoeurs par un répertoire orienté vers le rock et la pop sixties et un zeste de country. Révélée avec l'album The Leader en 2008, elle confirme avec Lights Out Zoltar! (2009) et l'album de reprises It''s A Shame About Ray (2010). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015