Biographie

La plus grande partie de la carrière musicale de Gene Autry (surnommé « the Oklahoma yodeling cowboy » ou « the singing cowboy ») s'effectue avant 1940, et son premier succès important, « That Silver Haired Daddy of Mine », en 1931, a été repris par les Everly Brothers puis par le trio Cash-Lewis, en 1981.Pilote dans l'US Air Force en Birmanie pendant la guerre, il reprend ensuite ses rôles au cinéma tout en obtenant quelques énormes succès, tels « I'm Thinking Tonight Of My Blue Eyes », « Don't Fence Me In » ou « Buttons and Bows ».Il incarne l'image du cow-boy chantant des ballades romantiques au milieu des plaines dans plus de 50 films.