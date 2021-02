Biographie

Il se fait d'abord connaître en composant pour d'autres, dont Roy Orbison (« Today's Teardrops »). Sa carrière solo démarre au début des années 60 avec des compositions pour le cinéma (l'Homme qui tua Liberty Valance). Dans les années 1965-1967, il enregistre plusieurs succès, dont « Princess In Rag » et « Something's Gotten Hold Of My Heart » (signé Randy Newman). Peu à peu oublié, il remporte un succès inattendu en 1988 en reprenant avec Marc Almond « Something's Gotten Hold of My Heart ». © © ©Copyright Music Story 2015