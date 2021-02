Biographie

Gene Vincent est l’un des pionniers du rock'n'roll. Avec un seul authentique succès (« Be Bop a Lula »), il reste l’exemple presque unique du mauvais garçon tout à la fois sensuel, souffreteux, mais généreux. Pas tout à fait rescapé du tragique accident qui coûta la vie à Eddie Cochran en 1960, il offre deux des plus brillants guitaristes du genre, Cliff Gallup et Johnny Meeks. Avec lui, le rock'n'roll est authentifié comme une musique de tous les dangers. © ©Copyright Music Story Christian Larrède 2015