Biographie

Musicien féru de synthétiseurs vintage et de claviers en tous genres, le Français General Elektriks (alias RV Salters) déploie son savoir-faire dans le groupe Vercoquin ou pour -M- avant d'aller s'exercer outre-Atlantique chez Blackalicious et Lyrics Born. Il en revient avec une provision d'idées qu'il déverse sur deux albums frais et inventifs : Cliquety Kliqk (2003) et Good City for Dreamers (2009). En 2001, Parker Street poursuit dans une veine electro teintée de touches psychédéliques, tandis que son successeur To Be a Stranger, paru en 2016, lorgne vers le funk. Émigré à San Francisco, General Elektriks s'est ensuite installé à Berlin. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016