Biographie

Geneviève Leclerc est sur les planches depuis toujours. À 13 ans, elle participe à la comédie musicale Les enfants de Don Quichotte. Des années de formation et de spectacles en croisières plus tard, on la reverra au sein de la distribution des Misérables et de Belles Sœurs: The Musical, notamment. C'est en 2016, toutefois, que le grand public fait sa connaissance lors d'un passage fort remarqué à La Voix. L'année suivante, elle propose Portfolio, un premier album pop où sa voix chargée d'émotion est à nouveau mise de l'avant (et brillerait aux côtés de la discographie d'Adele dans une liste d'écoute!). Elle enchaîne avec Celle que je suis en 2018, qui rassemble pièces originales et relectures relevées sur fond de musiques souvent pop et jazzy.