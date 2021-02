Biographie

Gente de Zona est un groupe de reggaeton formé à Cuba en 2000 par Alexander Delgado. Son projet consiste à combiner le reggaeton avec diverses formes musicales cubaines et caribéennes dans un creuset nommé « cubaton ». En 2014, la formation rencontre un premier succès avec le titre « Yo Quiero », en compagnie de Pitbull. La même année, Gente de Zona accompagne Enrique Iglesias sur « Bailando », qui devient un hit dans de nombreux pays latins et aux États-Unis. Gente de Zona reçoit à son tour la consécration avec « La Gozadera », où figure Marc Anthony, installé à la première place des ventes espagnoles durant l'été 2015. La France et une partie de l'Europe sont également touchées par ce rythme festif. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015