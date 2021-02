Biographie

Ni rasta, ni d'origine jamaïcaine, l'Allemand Gentleman ne semble pas prédestiné à devenir le plus talentueux des artistes reggae européens. C'est pourtant le tour de force réalisé par ce fou de reggae, qui en a compris et en ressent profondément tous les fondamentaux. Adepte d'un dancehall conscious énergique, Gentleman ne cesse de monter en régime depuis Trodin On en 1999. Confidence (2004), Another Intensity (2007) sont des succès populaires et commerciaux d'envergure. Diversity en 2010 ne déroge pas, et s'annonce comme l'un des tous meilleurs albums reggae de la période. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015