Biographie

Geoffrey Oryema, est un musicien, auteur-compositeur et chanteur de rock/world music, né le 16 avril 1953 à Soroti, en Ouganda.Au début des années 70, il souhaite devenir comédien et s’inscrit donc à la Drama School of Academy en Ouganda puis fonde une compagnie théâtrale sous le nom de Theatre Limited. Il se spécialise dans la méthode Stanislavsky et mélange ces techniques avec le théâtre africain pour approfondir un théâtre de l’absurde original. Il se réfugie en France en 1977 pour fuir la dictature d'Amin Dada après l'accident de son père Ministre, soupçonné de cacher un assassinat par le pouvoir ougandais. Il s'établit à Lillebonne (Seine-Maritime) en 1989, puis se marie à une Française peu après et obtient la nationalité française. Il trouve une audience réceptive à sa musique qu’il ne cesse d’enrichir.En 1990, il joue au concert de Nelson Mandela deux mois après sa libération, un hommage pour une Afrique du Sud libre. Il partage la scène avec d’autres grands noms comme Neil Young, Tracy Chapman, Terence Trent D’Arby ou encore Youssou N’Dour.Il a enregistré son premier album Exile la même année, produit par Brian Eno, et édité par le célèbre label Real World par Peter Gabriel. Il s'accompagne pour créer sa musique de divers instruments typiquement africains dont la kora mais ne dédaigne pas non plus la guitare électrique et les instruments rock. Il chante en anglais, en ougandais et en français. Dès ce premier album il a rapidement connu un succès international avec Ye Ye Ye (générique de l'émission de France 2, Le Cercle de minuit). La presse française et internationale l'a souvent dépeint comme un « Leonard Cohen africain » et le couvre d'éloges.En 1996, il enregistre son troisième album, Night to Night, interprété principalement en français et en anglais, avec une maîtrise musicale magistrale et de merveilleuses mélodiesIl s'affirme de plus en plus comme un artiste africain assumant ses influences rock, créateur et artiste à part entière et très apprécié sur la scène musicale internationale comme Lokua Kanza ou Richard Bona.Puis il choisit de quitter Paris pour le calme de l’ouest de la France, et sort Spirit en 2000.Cinq ans plus tard, il entreprend un voyage presque à travers le monde parsemé de concerts comme le Festival de la création de la paix à Kazan où il joue devant 200 000 personnes, mais aussi des concerts aux Nations Unies à New-York ou encore à Berlin.En 2010, c’est la sortie d’un sixième album, From The Heart qui confirme sa place dans le monde musical. Alors qu’il travaille sur un septième album, Geoffrey Oryema décède le 22 Juin 2018 des suites d’un cancer.