Biographie

L’auteur-compositeur-interprète, réalisateur et multi-instrumentiste montréalais Geoffroy tisse, dans sa vie comme dans sa musique, une histoire avec ses mots, inspirant ainsi une réflexion chez l’auditeur.Suite à la sortie de son EP Soaked in Gold en 2015, Geoffroy a lancé son premier album, Coastline, en mars 2017. Co-réalisé par Gabriel Gagnon, Max Gendron et Geoffroy, l’album propose un puissant mix de percussions, de guitares, de claviers et de synthétiseurs analogues, et d’instruments à vent sur certaines pièces. Connaissant un succès critique et commercial, l’album s’est retrouvé sur la longue liste du Prix de musique Polaris et a depuis cumulé plus de 25 millions d’écoutes sur les services de musique en continu.Depuis la parution de Coastline, Geoffroy a connu une vague de soutien authentique au Québec, culminant avec un concert complet au MTelus à Montréal. En plus de se produire en Europe aux côtés de Fakear et Møme dans des salles de 1000 à 2000 spectateurs, il a développé de manière organique des auditoires au Mexique, aux États-Unis, au Brésil et en Allemagne. Le premier extrait de l’album, Sleeping on My Own, a frappé fort, amassant plus de huit millions d’écoutes sur Spotify.Geoffroy nous revient le 1er novembre 2019 avec 1952, son deuxième album qui inclut les extraits 21 Days, Woke up Late et The Fear of Falling Apart. 1952, plus particulièrement la chanson The Fear of Falling Apart, est empreint d’un sentiment de nostalgie. Geoffroy a passé beaucoup de temps à retracer son parcours, àécrire dans le jardin de sa maison d’enfance à NDG et à fouiller dans les vieux VHS de famille.L’image frappante de la pochette a été conçue par l’artiste tatoueur montréalais Dan Climan à partir d’une vieille photo de la mère de Geoffroy, à qui il dédie cet album (1952 est son année de naissance). Un sens plus profond de l’oeuvre se dévoile une fois que l’auditeur explore la signification des paroles et de la musique. L’écoute de 1952 du début à la fin se traduit en une expérience riche et évocatrice, constituée de textures de percussions organiques, basse, guitares, voix et synthés. Le nouvel album est une continuation de la conversation amorcée avec Coastline et l’amène encore plus loin. Réalisé avec ses collaborateurs de Coastline (Gabriel Gagnon, Clément Leduc et Max Gendron), 1952 est le premier album complété au tout nouveau Homy Study à Montréal.