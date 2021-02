Biographie

Né en 1993, George Ezra est un chanteur britannique responsable de deux maxis publiés en 2013 (Did You Hear the Rain?) et 2014 (Cassy O). Son single "Budapest", paru en 2014, révèle au grand public sa voix puissante et pleine d'âme ainsi que son style à la croisée de la pop, de la folk et du blues, préfigurant la tonalité d'un premier opus attendu en septembre de la même année, Wanted in Voyage. © Olivier Duboc /TiVo