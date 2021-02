Biographie

Guitariste principal des Beatles, George Harrison confère au groupe un style lyrique dans lequel chaque note a son importance. Sa période la plus riche avec les Beatles démarre en 1968, quand il signe deux chansons classiques, "While My Guitar Gently Weeps" et "Here Comes the Sun," ainsi que "Something," première chanson de Harrison figurant sur la face A d'un single des Beatles. Pour son premier disque en solo après la séparation du groupe en 1970, All Things Must Pass, Harrison collabore avec le producteur Phil Spector. En 1987, il grimpe à nouveau en tête des classements avec Cloud Nine et "Got My Mind Set on You." © Bruce Eder /TiVo