Biographie

Né Georgios Kyriacos Panayiotou à Londres en 1963, George Michael s'impose comme l'une des pop stars britanniques les plus marquantes des années 80, d'abord au sein de Wham! en pleine vague pop synthétique grâce à "Wake Me Up Before You Go-Go"ou "Careless Whispers" puis en solo et en mode soul-pop dès 1987 avec le raz-de-marée Faith, porté par sa pléiade de singles dont "I Want Your Sex", "One More Try", "Father Figure" ou "Faith". Si Listen Without Prejudice (1990) continue d'imposer le groove et la douceur du chanteur, c'est Older en 1996 qui lui ouvre les portes du marché américain. Michael quitte néanmoins peu à peu le devant de la scène jusqu'à sa disparition prématurée en 2016 à l'âge de 53 ans encore auréolé d'une aura de superstar intacte. © TiVo