Auteur de débuts tonitruants en 1977 avec l'album George Thorogodd and the Destroyers et la première partie de la tournée de The Rolling Stones en 1981. Ses reprises de « One Bourbon, One Scotch, One Beer » de John Lee Hooker et de « Who Do You Love? » de Bo Diddley réjouissent alors les amateurs de blues rock. George Thorogood s'enferme ensuite dans une formule blues rock énergique où il disparaît peu à peu de l'avant scène, un Stevie Ray Vaughan plus inventif lui damnant le pion auprès du public. Hormis Boogie People en 1991, les albums de George Thorogood ne valent pas vraiment le détour, il est possible de leur substituer des compilations comme Greatest Hits: 30 Years of Rock de 2004 qui condensent ses meilleurs titres. 2120 South Michigan Avenue en 2011 rend hommage au fameux label Chess de Chicago avec Buddy Guy et Charlie Musselwhite en invités de luxe.