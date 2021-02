Biographie

Georges Chelon, né à Marseille en 1943, est l'un des artisans discrets de la chanson française dont le parcours est jalonné de succès et de la reconnaissance de ses pairs. L'auteur de « Père prodigue » (1965), « Morte saison » (1966) et « Sampa » (1968) a construit un répertoire à textes peu diffusé mais empreint de poésie et de réalisme. Toujours en activité, il adapte en chansons Les Fleurs du mal de Baudelaire en trois volumes (2004-2008) et continue d'enregistrer les albums C'est Passé Vite (2011), Chansons Libertines (2012) et Chelon Chante Brassens (2013). En 2014, il livre son point de vue sur l'actualité dans Au Pays de Millet, puis fait son retour à l'Olympia en 2015. Quelques semaines après, il réagit aux attentats de Charlie-Hebdo par l'album La Belle Endormie (Charlie), suivi en 2016 du nostalgique Dans la Cour de l'École. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015