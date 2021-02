Biographie

Ils sont peu, en France, a avoir pu accéder au statut de compositeurs vedettes pour musiques de films et, en outre, à avoir pu faire un tour d'horizon des différents genres cinématographiques. Si l'on pense immédiatement à Vladimir Cosma, dont le travail dans le cinéma grand public est indéniable, Georges Delerue, lui, eut l'avantage de faire la jonction entre la production intello pure et dure façon Nouvelle Vague et les films populaires et assumés comme tels à la manière des comédies de Philippe de Broca. © ©Copyright Music Story Benjamin D'Alguerre 2015