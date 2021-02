Biographie

Fils de sculpteur, il passe son enfance en Espagne. En 1942, après avoir chanté au sein de l'orchestre de Fred Adison, il commence une carrière solo dans un cabaret niçois. À la Libération, il se retrouve à l'ABC, à Paris, où il impose un tour de chant mimant cowboys (« Quand allons-nous nous marier ? ») et gangsters. Bientôt, il compose son grand succès, « Pigalle » (1946), suivi de « Casablanca » et du très charmant « Un monsieur attendait ». Malheureusement pour lui, un autre chanteur à la voix chaude et à la gestuelle efficace apparaît sur toutes les scènes : Yves Montand. © ©Copyright Music Story Music Story 2015