Biographie

Rappeur français à la plume riche et à l'univers musical volontiers sombre, Georgio est repéré via son premier maxi paru en 2014, "A l'abri", succédant à un premier single en collaboration avec Hologram Lo, beatmaker du collectif francilien 1995. Un public allant bien au-delà de la scène rap hexagonale a en outre eu l'occasion de découvrir Georgio grâce à son featuring sur la version album du single "Voyous" du phénomène Fauve et c'est fort de cette notoriété qu'il publie un premier opus financé sur Kiss Kiss Bank Bank en 2015, Bleu Noir. © TiVo