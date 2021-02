Biographie

Bien que Les Max Valentins n’aient jamais connu d’immense succès, le groupe a sorti quelques singles et l’un de ses membres, Gerald De Palmas, a décidé qu'il en voulait plus. En 1994, après avoir remporté un concours télévisé, De Palmas signe chez EMI et sort son premier album, La Dernière année, l'année suivante. Le titre « Sur la route » connaît un énorme succès, le propulsant au rang de star ; il remporte le prix de la Révélation masculine aux Victoires de la Musique. Les Lois de la nature (1997) ne marche pas très bien, mais Marcher dans le sable (2000) est un succès. Après avoir écrit des chansons pour Céline Dion et Johnny Hallyday, De Palmas enregistre Un Homme sans racines (2004). © Marisa Brown /TiVo