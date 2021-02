Biographie

Né à Paris en 1948, le comédien Gérard Darmon abandonne ses études l'année du bac pour se consacrer au théâtre. Faisant preuve d'un immense talent, il a cependant un parcours atypique, entamant sa carrière dans Les Aventures de Rabbi Jacob en 1973 et est repéré dans Diva de Jean-Jacques Beineix. Au fil des années, Darmon est devenu un des acteurs comiques francophones les plus appréciés. En 2003, il enregistre son premier album, Au milieu de la nuit, suivi trois ans plus tard de Dancing, qui rencontre un succès international. © Evan C. Gutierrez /TiVo