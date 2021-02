Biographie

Gérard Lenorman est un chanteur populaire français qui débute sa carrière avec une poignée de singles sortis en 1968 et un premier album en 1969. Sa popularité atteint son paroxysme au milieu des années 70 avec les disques Quelque chose et moi (1974), Caroline (1975), Olympia 75 (1975) et Drôles de chansons (1976). Au milieu des années 80, sa cote de popularité a commencé à décliner et ses albums à se faire plus rares. Néanmoins, il est choisi pour représenter la France à l'Eurovision 1988 avec le titre "Chanteur de charme" et continue de livrer de nouvelles productions parmi lesquelles La Raison de l'autre en 2000. © Jason Birchmeier /TiVo